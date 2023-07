Ricerca di persona scomparsa e molti interventi causa maltempo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Dalla mezzanotte del 30 luglio, i vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca di una persona scomparsa il località Spiazzo a Sant’Anna D’Alfaedo. L’uomo, un 85enne recatosi nella località per una passeggiata, in serata non ha fatto rientro a casa,

scattato l’allarme sono iniziate le ricerche da parte dei vigili del fuoco e del soccorso alpino partendo dal luogo dove è stata ritrovata la vettura dello scomparso, ricerche che sono state interrotte a causa del maltempo che ha colpito nella notte la provincia.

Questa mattina 12 uomini dei vigili del fuoco, con personale del nucleo cinofili, nucleo Droni e elicottero Drago, hanno ripreso le ricerche dell’uomo. Ricerche a cui partecipano anche squadre di protezione civile e soccorso alpino.

Mentre si opera per la ricerca in città squadre di vigili del fuoco sono impegnate a causa del maltempo che nella notte ha imperversato sulla provincia

Sono circa 115 le chiamate in coda alla sala operativa dei vigili del fuoco e circa 50 gli interventi già effettuati, tra taglio pianta e rimozioni di parti pericolanti, dall’una di questa notte.

Tra gli interventi più rilevanti si segnala la chiusura della viabilità di Viale Piave a Verona per detriti finiti in strada a causa di un tetto divelto dal forte vento.