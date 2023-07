Vigili del fuoco in lutto per la scomparsa del capo reparto Fabrizio Becchetti

Spread the love

Il comandante provinciale di Perugia e il Comando provinciale tutto, si uniscono al cordoglio espresso alla moglie Silvia, alla figlia Alice, ai genitori Sesto ed Elsa, alla sorella Federica e agli altri familiari di Fabrizio.

“Il capo reparto Fabrizio Becchetti – viene ricordato – è stato un esempio di dedizione e professionalità per tutti i vigili del fuoco di Perugia. Con il suo impegno e la sua passione per il lavoro, ha contribuito fino all’ultimo a rendere la nostra comunità un luogo più sicuro. La sua prematura scomparsa lascerà un vuoto incolmabile nella famiglia dei vigili del fuoco e in tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato”.

