2mila litri di acido in fiamme, i pompieri domano l’incendio

31.07.2023 – 09.22 – Alle ore 10 circa di ieri, 30 luglio 2023, la sala operativa del comando Vigili del fuoco di Udine è stata allertata per un incendio all’interno di un’attività industriale a Pavia di Udine. Immediatamente sono state inviate sul posto più squadre, autobotti e il funzionario di guardia; giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno constatato che l’incendio interessava 2 contenitori da 2.000 litri contenenti acido solforico. In breve tempo le squadre intervenute hanno avuto ragione delle fiamme ma, anche a causa del danneggiamento dei contenitori a seguito dell’incendio, si è avuta una tracimazione di una miscela di acido solforico e acqua. Per la messa in sicurezza dell’area interessata dallo spandimento è stato richiesto l’intervento del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) provinciale e di quello regionale giunto sul posto con personale dei comandi di Trieste Gorizia e Pordenone. Dopo tutti i controlli del caso è stato richiesto l’intervento di una ditta specializzata che assistita dal personale NBCR ha provveduto alla raccolta della miscela acqua/acido per il successivo smaltimento. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri e ARPA.

