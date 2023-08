VIDEO – Venafro (IS) in località Conca Casale incendio boschivo. Al lavoro con Canadair e squadre AIB

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Le squadre dei Vigili del fuoco, insieme a personale del servizio AIB regionale, hanno operato ieri a Venafro (IS) in località Conca Casale per un incendio boschivo. La parte bassa dell’incendio è stata arginata grazie all’intervento a terra delle squadre, mentre sulla parte in quota ha operato un Canadair e un elicottero Erickson S-64 della flotta aerea nazionale.

Da stamattina un Direttore Operazioni di Spegnimento dei Vigili del fuoco è sul posto per un’attività di monitoraggio e presidio della zona.

VIDEO