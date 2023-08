Via Nettunense, in fiamme una concessionaria: distrutte automobili e ufficio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO ūüĒ•

La sala operativa del comando ha inviato intorno alle 3.00 del 01 agosto a Marino due squadre, quella di Marino e quella di Frascati supportate dall‚Äôautobotte di Nemi ed il carro autorespiratori, per l‚Äôincendio di una concessionaria di autovetture. Quando i Vigili del fuoco sono giunti sul posto, le fiamme avevano gi√† distrutto diverse auto ed una struttura in legno adibita ad ufficio. Le squadre hanno attaccato il rogo da pi√Ļ punti per contenerlo e evitarne la propagazione alle altre autovetture. Dopo alcune ore di lavoro l‚Äôincendio √® stato domato.