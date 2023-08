Savona, salvataggio di tre persone sugli scogli di Capo Noli

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nel tardo pomeriggio del 31 luglio, i Vigili del fuoco hanno soccorso un uomo e due bambine bloccati sugli scogli a Capo Noli. A causa della risacca, i malcapitati non sono riusciti a tornare alla spiaggia e l’uomo era ferito ad una gamba. L’elicottero Drago VF, partito da Genova, ha raggiunto la parete rocciosa dove erano bloccati. Un sommozzatore è stato verricellato per una trentina di metri fino a raggiungerli. Appurata la non eccessiva urgenza per il ferito, prima sono state imbarcare le bambine di 6 e 12 anni. Presente sul posto via mare la Capitaneria di Porto.