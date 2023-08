Spread the love

Brutta avventura finita, fortunatamente, per il meglio per un Labrador e la sua umana di riferimento. Nel corso di una passeggiata in campagna il cane è infatti scivolato in una roggia, un canale artificiale di alimentazione di un mulino, ed è rimasto intrappolato tra le pale della struttura rischiando di ferirsi.

La storia arriva da Bertiolo, piccolo Comune in provincia di Udine. Tutto è successo giovedì pomeriggio: a chiedere aiuto è stata la pet mate del Labrador, che ha capito subito che non sarebbe riuscita a recuperarlo da sola. Temendo che l’animale potesse farsi del male nel tentativo di liberarsi dalle pale del mulino, ha quindi chiamato il 112.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Codroipo. I pompieri, che intervengono molto spesso per soccorrere animali in difficoltà anche grazie al loro addestramento specifico, sono riusciti a raggiungere il cane, lo hanno tranquillizzato e poi lo hanno recuperato. Una volta liberato dalla ruota del mulino, l’animale è stato nuovamente affidato, incolume, alla pet mate.

https://www.kodami.it/labrador-cade-in-un-canale-e-resta-incastrato-tra-le-pale-di-un-mulino-salvato-dai-vigili-del-fuoco/