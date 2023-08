Vercelli, recuperato il corpo di un giovane annegato nel fiume Sesia

Spread the love

(LaPresse) Un ragazzo di origine pakistana è annegato nel fiume Sesia, zona di Vercelli. E’ successo nel pomeriggio di giovedì 3 agosto. Due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute dopo una prima segnalazione secondo cui un giovane nuotatore era stato avvistato in difficoltà. Una volta sul posto, i soccorritori sono stati informati da alcuni testimoni riguardo la scomparsa del ragazzo. La squadra Fluviale, con l’utilizzo di un gommone da rafting, ha proceduto alle ricerche, culminate con l’individuazione del cadavere. Sul posto era presente il personale del 118 per la constatazione del decesso e i Carabinieri per gli accertamenti del caso.