(gr) Un grave incidente stradale si è verificato ieri in Messico quando un autobus passeggeri è finito in un burrone nello stato di Nayarit, provocando la morte di almeno 18 persone. Il segretario alla sicurezza e alla protezione dei cittadini di Nayarit, Jorge Benito Rodríguez, ha affermato che tra i deceduti ci sono tre minorenni e che altre 22 persone sono rimaste ferite e una è rimasta miracolosamente illesa. L’impatto è avvenuto alle 02:00 ora locale di questo giovedì nella città di Barranca Blanca sull’autostrada Tepic-Mazatlán. Il bus che dopo l’impatto si è spezzato in vari tronconi apparteneva alla linea Elite ed era partito dalla città di Guadalajara, nello stato di Jalisto, diretto a Tijuana, nello stato della Baja di California , al confine con gli Stati Uniti.

Messico. Autobus in un dirupo: causa 18 morti e 22 feriti