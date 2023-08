Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria finale del concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. 762 posti complessivi per l’accesso alla qualifica di capo squadra, con decorrenza 1° gennaio 2022.

Allegati