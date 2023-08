Roma, scoppia un incendio in un’attività commerciale: Vigili del fuoco in azione

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

La sala operativa del Comando di Roma, nel pomeriggio del 7 agosto, alle 18.30 ha inviato al Circo Massimo, in via dei Cerchi, la squadra di Ostiense ed il personale in servizio di vigilanza in quel momento ad un concerto, per l’incendio all’interno di un negozio di biciclette elettriche in affitto che ha coinvolto diverse batterie al litio. Il pronto intervento del personale VVF ha impedito che le fiamme si propagassero provocando ulteriori danni all’attività commerciale.

Sul posto il 113 e la polizia di Roma Capitale.