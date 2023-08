Vigile del fuoco accoltellato Lo salva la divisa

Spread the love

Un vigile del fuoco di Lecco è stato accoltellato da un paziente che stava assistendo per sottoporlo a un tso. Lo ha salvato la divisa d’ordinanza in Nomex, un tessuto ad alta resistenza al fuoco e al calore, alle abrasioni e anche agli oggetti contundenti, come una lama. A essere accoltellato ieri pomeriggio a Calolziocorte è stato un caposquadra del comando provinciale. Il vigili del fuoco con i colleghi stava intervenendo per consentire ai sanitari di Areu di ricoverare un giovane che si era barricato in casa. Appena è riuscito a forzare la porta, il paziente lo ha assalito con un coltello. Il vigili del fuoco è stato per precauzione accompagnato al Pronto soccorso, ma, grazie alla tuta protettiva, non ha riportato nemmeno un graffio.

ILGIORNO.IT