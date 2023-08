La Spezia, gli interventi sul territorio dei vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata del 10 agosto, 4 diversi interventi nei sentieri hanno impegnato i Vigili del Fuoco della Spezia. Due soccorsi hanno richiesto l’intervento della squadra VVF distaccata al presidio rurale delle 5 Terre, inaugurato la settimana scorsa. Il primo si è verificato in tarda mattinata, quando un turista si è infortunato ad una gamba a seguito di una caduta mentre percorreva il sentiero tra Corniglia e Vernazza.

Il secondo è avvenuto nel tardo pomeriggio nel comune di Riomaggiore, quando un residente del posto è caduto mentre lavorava nei suoi terreni. In entrambi i casi si è reso necessario l’intervento dell’elicottero Drago per il trasporto dei feriti in ospedale.

Nel primo pomeriggio la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sarzana e quella del distaccamento Portuale sono intervenute nel comune di Monte Marcello per soccorrere 5 giovani turisti tedeschi rimasti bloccati su un tratto di sentiero franoso tra Punta Corvo e Punta Bianca. Gli escursionisti sono stati raggiunti dai soccorritori sia via mare che via terra, ma vista la zona impervia si è ritenuto più sicuro verricellarli a bordo dell’elicottero Drago e trasportati alla Spezia. Il quarto soccorso è avvenuto in località Schiara dove un uomo è caduto da un poggio alto circa 4 metri riportando vari traumi. In questo caso, dopo che i Vigili del Fuoco ed il personale Sanitario hanno raggiunto a piedi e prestato le prime cure all’infortunato, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo per il trasporto in ospedale