Esonda torrente a Bardonecchia, fango e detriti invadono il centro

Spread the love

TORINO (ITALPRESS) – Fango e detriti hanno invaso il centro di Bardonecchia, nella città metropolitana di Torino, nella Val di Susa, dopo l’esondazione del torrente Frejus.

I vigili del fuoco hanno salvato sei persone che si trovavano in un camper travolto da acqua e fango. Il Comune ha segnalato la possibilità di disservizi per quanto riguarda l’erogazione di acqua, luce e gas. “Le squadre dei soccorsi e dei tecnici – si legge in un post del Comune su Facebook – sono al lavoro” per “cercare di ripristinare al più presto la condizione di normalità”. A causa del fango e dei detriti che si sono depositati lungo il piano viabile, il tratto della strada statale 335 “Di Bardonecchia” è stato temporaneamente chiuso, ha fatto sapere Anas.

italpress