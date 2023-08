Il Papa: «Da inizio anno già 2000 migranti morti, è una piaga aperta per la società»

Spread the love

Papa Francesco torna a parlare di migranti e, ancora una volta, incoraggia chi lavora ogni giorno per salvare i più deboli, a cominciare dai soccorritori del mare.”Un altro tragico naufragio è accaduto alcuni giorni fa nel Mediterraneo: quarantuno persone hanno perso la vita”, esordisce domenica dopo aver recitato l’Angelus, affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano. “Ho pregato per loro – prosegue – E con dolore e vergogna dobbiamo dire che dall’inizio dell’anno già quasi duemila uomini, donne e bambini sono morti in questo mare cercando di raggiungere l’Europa”.

IL TIRRENO