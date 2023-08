Reazione chimica che ha interessato un rifiuto speciale. Intervento deo Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco del comando di Como congiuntamente ai colleghi specialisti NBCR del comando di Milano sono intervenuti questa mattina in Cantù via Dell’Artigianato presso la ditta Ecochimica per una reazione chimica che ha interessato un rifiuto speciale, miscela di acidi, giacenti in una cisterna dallo scorso venerdì, che attendibilmente per trafilamento da una guarnizione ha visto la reazione di acido solforico e nitrico con l’umidità dell’aria cagionando dei fumi rossastri che hanno destato preoccupazione.

Il sito è stato messo in sicurezza ed è intervenuta ARPA.

Non si segnalano feriti