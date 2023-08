Forlì, bruciano 4000 mq di boschi a Cusercoli

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 14.50 del 13 agosto, la squadra del presidio rurale di Santa Sofia, la squadra boschiva, due squadre della sede centrale sono intervenute a Cusercoli per un incendio di bosco.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno spento l’area interessata dall’incendio.

Per evitarne la propagazione e per attaccare in maniera più efficace le fiamme in alcune zone impervie, è stato inviato l’elicottero del reparto volo di Bologna.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dalla squadra DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) dedicata alla zona Romagna.

L’incendio ha interessato una superficie di circa 4000 mq.