VIDEO – Ucraina, attacco russo su Odessa: le immagini del disastro

(LaPresse) Un attacco aereo ha colpito la città di Odessa, in Ucraina, nelle prime ore di lunedì 14 agosto. L’aeronautica militare di Kiev ha riferito di aver intercettato 15 droni Shakhed e otto missili Kalibr che, a suo dire, sarebbero stati lanciati da Mosca. L’offensiva ha danneggiato un supermercato, un dormitorio e un condominio. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale ma ancora non si sa se ci siano vittime. Le immagini, condivise dal Ministero degli Interni ucraino, mostrano i Vigili del fuoco impegnati a spegnere un vasto incendio.

