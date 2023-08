Roma – Esplode camper e l’incendio coinvolge auto e palazzo

Spread the love

L’incendio è evoluto in seguito ad esplosione di detriti coinvolgendo anche il quarto piano dell’edificio adiacente. La Sala Operativa ha inviato in supporto le squadre : 1A, AB9 AS6, AB10 ,9A ,TA6 3A, NBCR oltre al Capo turno provinciale ed il Funzionario di servizio che stanno valutando l’agibilità degli altri appartamenti confinanti con quello interessato dall’incendio.

Non risultano persone coinvolte ed é stata temporaneamente interrotta la viabilità su Via Gentiloni per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica.

