Genova, soccorso il frate della chiesa di San Nicolò sul promontorio di Portofino

VIGILI DEL FUOCO

Il 16 agosto, i Vigili del fuoco sono intervenuti sul Promontorio di Portofino, nella chiesa di San Nicolò, per soccorrere il frate che si occupa del luogo di culto. Il religioso era caduto all’interno della chiesa, sbattendo la testa, senza tuttavia perdere coscienza. I Vigili del fuoco, con la collaborazione del Soccorso Alpino, hanno stabilizzato l’uomo su una speciale barella da trasporto in montagna e lo hanno condotto in spalla a Punta Chiappa, dove lo attendeva il gommone ambulanza del 118 di Camogli per il trasporto in ospedale.