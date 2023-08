Recupero della salma di un uomo e di una donna ferita caduti in Val Senagra

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente dalle ore 16:00 circa per segnalazione persone cadute vicino Val Senagra nel comune di Menaggio. L’intervento per la ricerca e recupero in zona impervia ha visto impegnati i vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Menaggio con gli specialisti SAF in collaborazione con 118 e soccorso alpino. Si segnala il recupero della salma di un uomo e il recupero di una donna ferita in condizioni critiche portata con elicottero in ospedale a Varese