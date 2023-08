Ferme le linee di assemblaggio della Aygo X e della Yaris a causa di un’esplosione nello stabilimento di un fornitore di componenti

Spread the love

oyota ha interrotto la produzione nella sua fabbrica in Repubblica Ceca. La notizia è di poche ore fa e la causa sarebbe la carenza di componenti causata dall’esplosione che si è verificata nello stabilimento produttivo di un partner locale. Secondo i manager dell’azienda l’intera produzione ne risentirà.

In base a quanto dichiarato dai media locali e riportato da Automotive News Europe, l’esplosione e il conseguente incendio si è verificato all’interno dello stabilimento del fornitore di materie plastiche locale Novares CZ Zebrak, che, a causa del tragico evento, non è stato in grado di consegnare diverse componenti alla casa giapponese.

