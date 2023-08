Uno dei due elicotteri antincendio che si sono scontrati a mezz’aria in un incendio nel sud della California provocando tre morti non aveva un dispositivo di allarme elettronico

Spread the love

CABAZON, California – Uno dei due elicotteri antincendio che si sono scontrati a mezz’aria in un incendio nel sud della California non aveva un dispositivo di allarme elettronico che avvisasse i piloti dell’avvicinamento degli aerei: una carenza critica, secondo almeno un ex pilota di vigili del fuoco.

Mentre il National Traffic Safety Board continua a indagare sull’incidente mortale, avvenuto il 6 agosto, di due elicotteri a contratto del Dipartimento forestale e antincendio della California, un pilota di carriera e sostenitore dei sistemi di prevenzione delle collisioni richiama l’attenzione sul fatto che a uno degli elicotteri mancava un sistema di prevenzione delle collisioni del traffico, o TCAS, che avvisa acusticamente i piloti quando un altro aereo si trova nelle vicinanze.