Il Governo non ha soldi per la Sanità: in Calabria piove sul bagnato e si rischia la paralisi del settore

Non ci sono soldi. Una frase che gli italiani si trovano sempre più spesso di fronte, indice della difficile stagione economica che vive il Paese. I soldi non ci sono nemmeno per questioni essenziali, come la sanità. Il ministro alla Salute Orazio Schillaci aveva chiesto al Governo di inserire almeno quattro miliardi per il fondo nazionale nella prossima manovra di bilancio. Ma il titolare del MeF, Giancarlo Giorgetti, ha fatto capire che lo stanziamento non ci sarà.

Le risorse extra sarebbero servite per trattenere medici e figure sanitarie nelle nostre strutture, pagare di più le prestazioni aggiuntive per quei professionisti che vorranno lavorare oltre l’orario normale magari per contrastare le lunghe liste d’attesa e, ovviamente, anche per lo sviluppo del nuovo contratto nazionale.

