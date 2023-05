La sanità laziale è in rosso. L’ombra del commissariamento si fa più minacciosa

Spread the love

Conti sempre più in rosso nella sanità laziale con l’ombra del commissariamento che si allunga sempre più minacciosa sulla Regione. La situazione di sofferenza dei conti della sanità è stata certificata nelle scorse ore dalla Corte dei Conti che ha diffuso il “Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica”.

Il verdetto è molto amaro: i bilanci delle Regioni per la sanità sono “in netto peggioramento”, con un rosso in crescita che nel 2022 è arrivato a 1,4 miliardi, e, in questo contesto, il Lazio con i suoi 216 milioni di buco è la Regione a presentare il peggioramento più marcato. Con una prospettiva per il 2023 per nulla confortante con una perdita programmata di 600 milioni.

ciociariaoggi.it