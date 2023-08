Spread the love

Allarme la mattina (venerdì 25 agosto) nel quartiere San Bernardino, a Tortona, per l’incendio di una Mercedes Classe A, esplosa nel garage di una villetta in via Cabruna. I vicini di casa si sono spaventati ed è partito il tam tam nella zona.

Le fiamme altissime minacciavano i garage dei condomini confinanti. I vigili del fuoco sono arrivati quasi subito e hanno spento il rogo. Intervenuti anche i carabinieri