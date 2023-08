Il padiglione per l’agricoltura e foreste

Spread the love

FEDERICO SIRACUSA

I lavori per la realizzazione del Padiglione per l’Agricoltura e Foreste Arnaldo Mussolini iniziano nel 1939.

Nel 1942, a causa della guerra, i lavori vengono interrotti.

L’edificio si trovava sul Piazzale Marcellino Champagnat, con affaccio su Via delle Montagne Rocciose.

Negli anni ’50, contro il parere dello stesso architetto Armando Brasini, l’edificio viene demolito e le sue

fondamenta vengono utilizzate per la costruzione dell’attuale Hotel Villa Eur.

I bassorilievi presenti sulle facciate dell’edificio sono stati posizionati nel Parco del Turismo ed in quello del

Ninfeo dell’E.U.R. Nel Parco del Turismo, per esempio, c’è la grande stele decorativa di Ercole Drei.

Lo stile del Padiglione è differente rispetto agli altri edifici dell’E.U.R., si discosta nettamente dallo stile

dell’E42.

Si tratta di un’opera dell’Architetto Armando Brasini che ricordiamo per il Complesso del Buon Pastore, in

Via di Bravetta; il Ponte Flaminio; la chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria a piazza Euclide e

l’ingresso monumentale al Giardino Zoologico.