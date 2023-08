Monza, addio a Stefano Bozza, vigile del fuoco da 37 anni. Il ricordo dei colleghi: «Quanti interventi, sempre con il sorriso»

Spread the love

Se ne va un veterano, sempre in prima linea, stimato e ben voluto per le sue doti umane e professionali. Lutto al comando provinciale di Monza per la scomparsa di Stefano Bozza, entrato nei vigili del fuoco nel 1986 come volontario, successivamente diventato effettivo nel 1991. Sopraffatto da una malattia che lo ha portato via la mattina di venerdì 25 agosto, lascia moglie e un figlio. Cittadino di Cesano Maderno, aveva lavorato prima a Seregno, per poi approdare alla centrale di via Mauri, a Monza, dove era diventato capo reparto.

Alla notizia è seguito il cordoglio di molti colleghi sui social network. «Quanti interventi assieme, mai una parola fuori posto, sempre con un sorriso, un vero bravo ragazzo, prima di essere un grande pompiere», ricorda uno di loro. «Ciao Stefano, è stato un onore lavorare con te», è stato il commento di altri.

