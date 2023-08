Peschiera del Garda; incendio in un parcheggio, quattro autovetture coinvolte

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle ore 15.20 di oggi, 25 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Stazione a Peschiera del Garda per un incendio autovettura.

Un autovettura, parcheggiata negli stalli del piazzale della stazione, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco, le fiamme si sono subito propagate coinvolgendo altre vetture che erano parcheggiate accanto, in totale sono 4 i mezzi interessati, di cui 3 completamente distrutti mentre il quarto ha subito lievi danni, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.

I vigili del fuoco, partiti da Bardolino con 2 mezzi tra cui un autobotte e 7 operatori, hanno lavorato, utilizzando anche liquido schiumogeno, per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona.

Le operazioni di minuto spegnimento e bonifica dell’area sono terminate intorno alle ore 17.15.

Sul posto anche carabinieri della locale stazione e Polfer.