Incidente stradale. Due le vetture coinvolte – una Toyota Yaris a seguito dell’impatto si ribaltava sulla sede stradale.

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 18.00 circa in via Leonardo da Vinci incrocio via Federico Nicotera, nel comune di Lamezia Terme, per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Ford Fiesta ed una Toyota Yaris. Quest’ultima a seguito dell’impatto si ribaltava sulla sede stradale. Ferito il conducente che veniva estratto dall’abitacolo ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto polizia locale e carabinieri per gli adempimenti di competenza.