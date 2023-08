Spread the love

VIGILI EL FUOCO 🔥 DI VARESE

28/08/23 aggiornamento interventi per il maltempo. I vigili del fuoco per far fronte alle richieste stanno operando con quarantacinque unità suddivise in otto squadre. Dalle 24:00 di ieri alle 19:00 di questa sera, le richieste di soccorso si attestano intorno alle duecento. Sono impiegati più di quindici automezzi su tutto il territorio. La maggior parte delle chiamate per d’anni d’acqua e tagli pianta. Nel pomeriggio si sono verificati degli allagamenti di sottopassi: due nel comune di Casorate Sempione , due nel comune di Gallarate e uno a Marnate; in tre sono stati soccorsi gli automobilisti bloccati all’interno delle autovetture.