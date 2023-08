Soldano . Esclusa all’alba di oggi, dai nuclei USAR e cinofili, la presenza di altre persone coinvolte nel crollo parziale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

SOLDANO (IM), ESPLOSIONE E CROLLO PARZIALE PALAZZINA: ESCLUSA PRESENZA DI ALTRE PERSONE COINVOLTE, OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA IN ATTO

È stata esclusa all’alba di oggi, da parte dei nuclei USAR e cinofili dei vigili del fuoco, la presenza di altre persone coinvolte nel crollo parziale che ieri in tarda mattinata aveva interessato una palazzina a Soldano (IM), provocando il ferimento di tre persone. Per tutta la notte le squadre hanno effettuato le operazioni di ricerca tra le macerie, prosegue tutt’ora la messa in sicurezza della struttura.