Vigili del Fuoco attraversano a nuoto lo stretto di Messina insieme ad altri due atleti.

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

l vigile del fuoco William Barbera, di origini messinesi e in servizio al Distaccamento di Riposto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, nei giorni scorsi si è reso protagonista di una bella impresa sportiva. Ha attraversato a nuoto lo stretto di Messina insieme ad altri due atleti.

William nato a Catania il 23/04/85 ha partecipato all’evento organizzato da SWIMMINGTRAVEL, che prevedeva la partenza da Torre Faro (ME) e l’arrivo a Cannitello (RC) per una distanza complessiva di 3,5 km.

William ha effettuato l’attraversata dello Stretto di Messina a nuoto nel tempo di 49 minuti e 8 secondi.

Insieme a lui altri due atleti, compagni di squadra di Triathlon del nostro William e

appartenenti alla società sportiva LIFE TRIATHLON CATANIA.

L’attraversata è stata effettuata in completa sicurezza poiché i tre nuotatori sono stati affiancati e assistiti per l’intero tratto di mare da un’imbarcazione di appoggio in legno.

I tre nuotatori dovevano partire insieme ed arrivare insieme, e così è stato.

Chi stava sulla barca indicava la migliore traiettoria osservando con attenzione le correnti marine, quindi, svolgendo un ruolo fondamentale per la sicurezza e la migliore riuscita della prova.

L’impresa sportiva oltre a richiedere un importante impiego di energie, quindi una buona preparazione fisica, necessitava di una grande concentrazione e di un equilibrio psichico ottimale.