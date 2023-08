Il lavoro dei Vigili del Fuoco di Como sul territorio

Spread the love

VIGLI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco del comando di Como sono impegnati per soccorrere un uomo rimasto schiacciato da un miniscavatore in Grandate via San Pos. La persona è alle cure del personale sanitario del 118

————————————————

Ieri sera a Carimate in via delle Ginestre alle ore 23:10 circa è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cantù per incendio autovettura con danni da irraggiamento anche ad una cabina Enel. Non si segnalano feriti

————————————

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente sulla SP41 comune di Eupilio per incidente stradale con due feriti trasportati in ospedale.

In posto squadra VVF distaccamento di Erba, 118 e Carabinieri

———————————————-

Si segnala un intervento di soccorso tecnico in fase di ultimazione per donna classe 1956 travolta da treno altezza stazione Cucciago lungo la tratta ferroviaria. Molto probabile gesto estremo. Traffico parzialmente interrotto in attesa della conclusione rilievi da parte della PolFer.

——————————–

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente alle 8.20 in Como via Bixio per incendio autovettura in transito spento dalla prima partenza della sede centrale di via Valleggio. Non si segnalano conseguenze a persone