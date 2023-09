Incidente stradale a Pavia: auto nel canale, morte due donne

Spread the love

Due donne di 71 e 89 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 10, in Lomellina, sulla strada provinciale 52 nel tratto compreso tra Mede (Pavia) e Villa Biscossi (Pavia). L’auto condotta dalla 71enne, per cause ancora da accertare ha sbandato ed è uscita di strada ribaltandosi e finendo in un canale colmo d’acqua. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due donne.

LEGGO.IT