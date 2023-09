VIDEO – Genova, detenuto in protesta al carcere di Marassi: intervengono i vigili del fuoco

Spread the love

GENOVA – Libertà: è la parola intonata in diversi cori dai detenuti del carcere di Marassi dopo che un uomo di origine magrebine è riuscito a scavalcare la recinzione del cortile passeggi e salire sul tetto del panificio dell’Istituto.

Il detenuto, in segno di protesta, ha iniziato a distruggere diverse parti del tetto su cui si trovava e le ha lanciate in strada, in corso De Stefanis. Diversi pezzi di metallo e plastica hanno raggiunto la carreggiata senza ferire nessuno.

Immediatamente dopo l’arrivo dei carabinieri e dei vertici della polizia penitenziaria sono iniziate le trattative con il detenuto, raggiunto con l’autoscala dai vigili del fuoco: c’è voluto più di un’ora per convincere il magrebino a scendere dal tetto. Ancora non è chiaro il motivo per cui l’uomo sia ricorso a questo gesto estremo, anche se la situazione difficile tra sovraffollamento e detenuti con problemi psichiatrici viene denunciata dai sindacati da molto tempo

