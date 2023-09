Sei maltesi coinvolti in un incidente stradale a Pozzallo

Spread the love

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Sei cittadini maltesi che erano in vacanza in Sicilia sono rimasti coinvolti in un incidente stradale frontale sulla strada da Pozzallo a Modica e sono stati portati in ospedale per cure. L’incidente è avvenuto ieri, quando i turisti maltesi viaggiavano a bordo di un minibus che può ospitare fino a nove passeggeri. Il minibus si è scontrato con un SUV Volkswagen T-Roc e di conseguenza otto passeggeri sono rimasti feriti. L’autista, il passeggero dell’auto e i sei turisti maltesi sono stati portati in due ospedali da diverse ambulanze. Tre dei cittadini maltesi sono stati ricoverati in un ospedale di Ragusa mentre altri tre sono ricoverati in un ospedale di Modica.

All’ospedale di Ragusa ci sono una donna e due uomini. La donna ha riportato la frattura del gomito e può essere trasportata a Malta solo in ambulanza. Uno degli altri uomini si è lussato una spalla, mentre il secondo uomo è stabile. All’ospedale di Modica c’erano due donne e un uomo. L’uomo è stato dimesso, una delle donne ha riportato una frattura alla mascella e ferite alla gamba, mentre la seconda donna ha avuto bisogno di un intervento chirurgico all’anca e può essere portata a Malta solo in ambulanza.