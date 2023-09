Uk, vigili del fuoco devono usare termini neutri durante chiamate soccorsi/ “Ma trans sono una minoranza…”

Spread the love

L’importanza di un linguaggio ‘no gender’ è stata sottolineata anche nelle chiamate d’emergenza dei vigili del fuoco della contea del Kent: non mancano però critiche.

Il ‘politically correct’ entra anche tra i vigili del fuoco. Così ecco arrivare la richiesta di un linguaggio ‘no gender’ da utilizzare nelle chiamate d’emergenza in Gran Bretagna come riporta il Daily Mail. Il personale del Kent Fire and Rescue Service è stato infatti incoraggiato a utilizzare un linguaggio inclusivo con i membri del pubblico per “abbracciare la diversità“. Il linguaggio dovrà essere neutro dal punto di vista del genere secondo la logica in base alla quale “ognuno è unico e ognuno ha valore”.

