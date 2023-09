Rintracciata l’auto in un campeggio, vigili del fuoco cercano un sub nel Garda con i sommozzatori

Spread the love

Partite nella serata di venerdì, sono riprese sabato mattina le ricerche di uomo di 39 anni, residente nella provincia di Bolzano, sul lago di Garda, nel territorio di Brenzone e non lontano dal confine con Malcesine.

Si tratta di un sub che si sarebbe allontanato volontariamente da casa e che non sarebbe più rintracciabile dal 31 agosto, dopo aver lasciato messaggi a familiari e amici in cui trasparivano intenti suicidi. È stata così data l’allerta e il via alle operazioni. Si è messo in moto il dispositivo di ricerca e soccorso di superficie e di profondità, coordinato dalla Guardia Costiera e dalla Prefetture di Verona, attivando il piano delle persone scomparse.

Il tracciamento del cellulare, ha portato i carabinieri di Malcesine ad un camping di Brenzone, in prossimità del quale è stata trovata la sua auto, mentre dell’individuo non è stato individuato.

Dalla casa mancherebbero le bombole e la muta, facendo dunque pensare che l’uomo si sia immerso dalla spiaggia antistante la palestra sub presente a Brenzone.

