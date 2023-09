Castelfranco. Finisce con la moto nel fossato di notte: muore 45enne

Spread the love

Tragedia nella notte in via Emilia a Castelfranco dove un motociclista di 45 anni ha perso la vita finendo con la sua due ruote nel fossato a lato della strada. Era da poco passata l’1.20 (siamo nella notte tra ieri, venerdì, e oggi, sabato) quando alla Centrale operativa del 118 è arrivato l’allarme: secondo una prima ricostruzione, l’uomo – P. G. le sue iniziali – avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe finito nel fossato. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Sul posto sono immediatamente arrivati i mezzi del 118 – un’ambulanza e un’automedica insieme all’elisoccorso – e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso. Inutile ogni soccorso da parte del personale sanitario.

gazzetta di Modena