Investito e ucciso dal treno Circolazione ferroviaria in tilt

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 6. Un treno, in transito sulla linea Terentola-Foligno, ha investito un uomo che è morto sul colpo. L’incidente si è verificato alle porte di Perugia, all’altezza della località Infernaccio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della squadra volante e la polizia ferroviaria. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constare il decesso dell’uomo, identificato poi per un 69enne italiano. Su disposizione della Procura della Repubblica di Perugia, lungo il tratto interessato dall’incidente, sono stati effettuati tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l’accaduto. Fino alle 9.30 di ieri, la circolazione lungo la tratta ferroviaria è stata interrotta, con la cancellazione di Regionali ed Intercity. I convogli già in transito, come quello partito da Terni alle 5.05 e diretto a Firenze, sono stati fermati, come in questo caso a Bastia Umbra.

la nazione