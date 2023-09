Arrestato in Germania il latitante cosentino Salvatore Crivello. Deve scontare l’ergastolo per un omicidio del 2003

Spread the love

È durata poco meno di tre anni la fuga di Salvatore Crivello, uno dei pochi latitanti della ‘ndrangheta cosentina ancora in circolazione. Il 43enne, nom de crime “Il palermitano”, è stato rintracciato e tratto in arresto a Keitum, in Germania. Dovrà scontare l’ergastolo perché riconosciuto colpevole di un omicidio consumato a Paola nel 2003. L’uomo era stato condannato in via definitiva l’11 novembre del 2020 nell’ambito del maxiprocesso “Tela del ragno”, ma riuscì a sottrarsi all’arresto, dandosi alla macchia in circostanze più che rocambolesche.

lacnews24.it