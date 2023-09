Ordigno esplode davanti ad un palazzo nel Foggiano, danni

Spread the love

(ANSA) – LUCERA, 10 SET – Indagini della polizia sono in corso sull’ordigno esploso la notte scorsa davanti ad uno stabile di Lucera, nel Foggiano. L’esplosione ha causato danni al portone d’ingresso, la rottura dei vetri degli infissi al primo piano e agli immobili vicini. Danneggiata anche un’auto in sosta. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto hanno operato vigili del fuoco e polizia. Gli investigatori hanno avviato indagini per verificare il movente e chi fosse il destinatario dell’attentato dinamitaro. Al vaglio anche i fimati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona. (ANSA).