Se assisti a un pestaggio e inciti la violenza, puoi essere considerato responsabile e obbligato a risarcire la vittima, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione.

In che modo la legge italiana punisce chi è presente a un pestaggio e non si limita solo ad assistere alla scena ma incita la violenza? Chi guarda una persona che picchia un’altra è responsabile ed è ugualmente tenuta al risarcimento? A fornire una risposta è una interessante ordinanza della Cassazione che spiega quando può parlarsi di responsabilità per i semplici spettatori della zuffa.

https://www.laleggepertutti.it/654076_chi-guarda-una-persona-che-picchia-unaltra-e-responsabile