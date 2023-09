Tassa su extraprofitti delle banche, per i tecnici del Senato dubbi di costituzionalità. 

Spread the love

Sulla tassa sugli extraprofitti bancari introdotta dal decreto asset “va preso in considerazione un possibile rischio legato all’eventuale incompatibilità costituzionale della disposizione”. Lo affermano i tecnici del servizio bilancio del Senato, sottolineando peraltro che l’incostituzionalità “potrebbe essere dichiarata dopo l’avvenuto introito e la conseguente spesa delle somme in questione, il che determinerebbe un peggioramento dei saldi, corrispondente alle risorse che dovessero essere restituite alle banche per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale”.

https://www.huffingtonpost.it/economia/2023/09/09/news/tassa_su_extraprofitti_delle_banche_per_i_tecnici_del_senato_dubbi_di_costituzionalita_un_guaio_in_piu_per_il_governo-13310133/