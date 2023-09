Mattarella: violenza sulle donne è barbarie sociale ma Meloni difende Gianbruno

Spread the love

Violenza donne Mattarella. Il presidente Mattarella si esprime dopo i fatti di Palermo e Caivano definendo la violenza sulla donne una barbarie sociale e auspica un impegno sociale a cambiare questo tipo di cultura così radicata. Intanto la Meloni in conferenza stampa interrogata sulle parole del suo compagno Andrea Gianbruno.

Violenza donne Mattarella. Il Presidente della Repubblica attraverso una lettera si esprime duramente dopo i fatti di Palermo e di Caivano. “La violenza contro le donne in Italia, in questi ultimi mesi ha continuato a manifestarsi con numerosi casi di assassinio e stupro. Questa intollerabile barbarie sociale richiede un’azione più consapevole di severa prevenzione”. Il Presidente auspica che alla prevenzione venga affiancata da parte dell’intera società un impegno educativo e culturale che scardini la mentalità distorta e la concezione miserabile dei rapporti tra uomo e donna. Mattarella afferma che non ci può essere libertà in quei luoghi dove viene soffocata l’effettiva parità tra uomo e donna. “L’Italia ha bisogno più che mai della forza e della cultura delle donne” e conclude il suo intervento asserendo che le donne hanno cambiato la politica, la cultura e la società e che continueranno a farlo.

