Andrea Giambruno | tutte le frasi scivolose che hanno scatenato la polemica

Andrea Giambruno: inaccettabili dichiarazioni sulla violenza di genere

Andrea Giambruno conduce il talk show di Rete 4 Diario del giorno, salotto pomeridiano legato al Tg 4, dove il giornalista, affiancato da autorevoli ospiti, commenta le notizie del giorno. La puntata dello scorso 28 agosto ha avuto come focus la violenza sulle donne, in seguito al terribile stupro subito da parte di sette uomini da una ragazza di Palermo.

Ospite del giorno, il condirettore di Libero Pietro Senaldi ha affermato che: “Le ragazze hanno il diritto di non essere violentate ma purtroppo la realtà non rispetta i diritti, quindi non devono perdere conoscenza e devono frequentare contesti meno pericolosi possibili”. Di fronte a tale, discutibile, affermazione, Giambruno non ha di certo rimesso il riga il collega, al contrario, ha rincarato la dose di machismo e victim blaming (la tendenza a colpevolizzare la vittima).

“Hai ragione – ha detto il First Gentleman – perché uno a sua figlia magari dice di non salire in macchina con uno sconosciuto, perché è verissimo che tu non debba essere violentata, perché è una cosa abominevole. Ma se eviti di salire in macchina con uno sconosciuto magari non incorri in quel pericolo”. E, come se non fosse già abbastanza, ha sentito anche il bisogno di aggiungere: “Se eviti di ubriacarti e perdere i sensi, eviti di incorrere in determinate problematiche”.

Le parole del giornalista non sono di certo passate inosservate. Sui social l’indignazione non si è fatta attendere: “Vergognoso che il compagno della Presidente del Consiglio Meloni non solo non abbia fatto un passo indietro e sia alla conduzione di un programma di ‘approfondimento giornalistico’ ma che utilizzi quello spazio per dire cose di una gravità inaudita” ha scritto un utente su Twitter.

Persino Chiara Ferragni ha replicato alle dichiarazioni del giornalista, sottolineando come “stranamente è sempre la donna a essere colpevolizzata”. Sulla stessa linea anche il parlamentare Alessandro Zan: “colpevolizzare le vittime di una violenza, tanto più in diretta tv, è una pratica barbara e perversa, che scaturisce dai peggiori stereotipi machisti e patriarcali”. E, come lui, numerosi altri esponenti politici.

