Teverina, camion di rifiuti si ribalta, grave conducente

VITERBO – Gravi le condizioni del conducente di un camion di rifiuti, che ieri mattina si è ribaltato sulla strada Teverina. Dopo essere stato estratto dai Vigili del Fuoco dalle lamiere è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Belcolle.

L’incidente, le cui cause sono in fase di accertamento, è avvenuto intorno alle 9 in località Acquarossa, nel territorio di Viterbo. Il camion sarebbe prima finito fuori strada per poi ribaltarsi sul lato destro. Per consentire le operazioni di recupero, la strada è rimasta chiusa per tutta la mattinata.

