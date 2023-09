Valsugana chiusa, un mezzo pesante si è ribaltato. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine

Spread the love

TRENTO. Mezzo pesante ribaltato nelle prime ore di questa mattina lungo la Valsugana. E’ successo all’altezza del Corona direzione Trento.

Per le cause sono in corso accertamenti. Un rimorchio si è ribaltato in mezzo alla strada e sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco assieme alle forze dell’ordine e al servizio strade.

Non ci sarebbero feriti ma al momento la situazione del traffico vede code e rallentamenti.

