Verdi Europei “Assicurare i Vigili del Fuoco!”

Vigili del fuoco, D’Amato (Verdi Europei) alla Commissione Ue: “Affronti questione copertura assicurativa e prevenzione a tutela di questi lavoratori indispensabili”

“La situazione lavorativa dei vigili del fuoco europei è paradossale. Svolgono un ruolo indispensabile nella protezione delle vite umane, dell’ambiente e delle infrastrutture, ma non sono protetti adeguatamente dai rischi che ogni giorno affrontano.

E dalle conseguenze che i loro interventi comportano, anche a medio e lungo termine. Ho sollevato il caso oggi al Parlamento europeo a Strasburgo, intervenendo in Aula e chiedendo alla Commissione Ue di attuare una serie di misure, a partire dalla questione legata alla copertura assicurativa e dalle politiche di prevenzione.

Vanno ad esempio fissati standard minimi per i dispositivi di prevenzione individuale. E vanno potenziate la sorveglianza medica e l’attività di decontaminazione. Va inoltre istituito un registro europeo per raccogliere dati sulle malattie professionali. In questo caso un registro dedicato al corpo dei Vigili del fuoco”.

Lo dice l’eurodeputata dei Verdi Europei, Rosa D’Amato, intervenendo durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

